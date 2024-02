OLIVOCOLTURA A San Marino la finale per i migliori oli della Guida Slow Food I cambiamenti climatici pesano su raccolta e qualità

Si decide a San Marino, quest'anno, quali saranno i migliori oli per la Guida Slow Food. La selezione in corso a a Montecchio a Casa Fabrica. Il metodo di valutazione è molto rigoroso e gli assaggiatori professionisti durante le degustazioni sembrano quasi riuniti in conclave, riducendo al massimo le interferenze esterne. Da diverse edizioni anche l'Olio Extravergine Terra di San Marino è inserito nella Guida Slow Food. Anche l'olivocoltura, nel frattempo, deve fare i conti con i cambiamenti climatici.

Nel servizio le dichiarazioni di Marco Antonucci, Assaggiatore Professionista di olio; Flavio Benedettini, Presidente Cooperativa Olivocoltori Sammarinesi; Stefano Canti, Segretario di Stato al Territorio l'Ambiente e l'Agricoltura; Francesca Baldereschi, Curatrice Guida Oli Extravergini Slow Food

Leggi il comunicato stampa



