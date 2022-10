A San Marino la presentazione del libro di Gino Strada Il 5 novembre Marcia per la Pace a Roma

L'attualità del messaggio di Gino Strada nella riflessione sull’abolizione della guerra e sul diritto universale alla cura che il libro “Una persona alla volta” racchiude. La presentazione, a San Marino, che ha visto la presenza del poeta Paolo Vachino e di Paolo Zaghini, storico e giornalista, diventa così l'occasione per ritrovare una voce che manca al dibattito italiano di oggi A San Marino Emergency lancia un appuntamento importante: il 5 novembre a Roma la marcia per la Pace e cerca nuovi volontari, pronti- come diceva la prima moglie di Gino Strada, Teresa Sarti, a “fare il proprio pezzettino”. Affinché quella vita spesa dalle sale operatorie in Afghanistan a quelle del Centro di cardiochirurgia in Sudan, non rimanga tra le pagine di un libro ma diventi un impegno da condividere.



Nel video l'intervista a Lorenza Giommi, referente Emergency Gruppo di Rimini

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: