A San Marino la prima giornata nazionale del volo.

Si celebra per prima volta a San Marino la giornata nazionale del volo. Oggi, 19 aprile si svolgerà la parte istituzionale, mentre per sabato 23 è prevista la Festa del Volo. Questa mattina udienza a Palazzo Pubblico con la Reggenza e l'atterraggio, a Torraccia, di un volo postale.

Sabato voli promozionali, esibizioni acrobatiche, dimostrazioni di aeromodelli nel pomeriggio all'Aerodromo. L’Aeroclub lancia anche un concorso per gli studenti con in palio ore di volo per i vincitori.

Per l'occasione le Poste Sammarinesi hanno emesso un annullo postale celebrativo.

