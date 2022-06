A San Marino la prima prova di maturità, il tema. Ecco le tracce e le impressioni degli studenti

gli studenti all'uscita

Una delle ultime fatiche sui banchi delle superiori per 109 maturandi di San Marino. Oggi la prima prova dell'Esame di Stato, il tema. Otto le tracce, divise in tre categorie: analisi di un testo letterario, testo argomentativo e riflessione critica su tematiche di attualità. Tra le proposte della tipologia A c'era Dacia Maraini e Alda Merini con Giacomo Leopardi. Per la tipologia B i temi spaziavano dal potere evocativo del cielo, alla definizione di intelligenza, fino alla doppia natura della guerra fredda, conflitto ideologico e scontro militare. Nella tipologia C, infine, l“Arte dell’attesa” e la “condanna dell’uomo a essere libero”. Secondo i ragazzi la prova era equilibrata e i temi erano interessanti.

Nel video le impressioni degli studenti