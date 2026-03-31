RAPPORTI BILATERALI A San Marino la visita della ministra della Cultura, Gioventù e Sport di Andorra Monica Bonell Tuset ha incontrato i segretari all’Industria e Sport, Rossano Fabbri, e alla Cultura e Istruzione, Teodoro Lonfernini. Sul tavolo progetti in essere e possibilità future di cooperazione tra i due Stati

Una collaborazione tra due piccoli Stati, San Marino e Andorra, che cresce e si rafforza in diversi ambiti: istituzionale - a partire dal comune percorso di Associazione all’Ue - fino a quello culturale e sportivo. In Repubblica la visita ufficiale di Monica Bonell Tuset, ministra della Cultura, Gioventù e Sport di Andorra, accompagnata dall’Ambasciatore del Principato sul Titano Carlos Alvarez Marfany. Ad accoglierla per un incontro a Palazzo Mercuri i segretari all’Industria e Sport, Rossano Fabbri, e alla Cultura e Istruzione, Teodoro Lonfernini. Sul tavolo progetti in essere e possibilità future di cooperazione tra i due Stati.

"San Marino - ricorda la ministra andorrana - è stato invitato ad Andorra Land Art international Biennial, una mostra internazionale che si è tenuta si tiene ogni due anni, dove hanno partecipato 4-5 artisti sammarinesi. Credo che questo possa costituire l'inizio delle nostre relazioni a livello culturale e stiamo valutando anche la possibilità di partecipare insieme alla Biennale di Venezia. Per quanto riguarda il mondo dello sport, ad Andorra si sono tenuti gli ultimi Giochi dei piccoli Stati e in quell'occasione è stata firmata da tutti i Paesi partecipanti una convenzione, in modo che gli atleti possano viaggiare e utilizzare gli impianti degli altri Stati".



Durante il bilaterale il Segretario Fabbri ha esteso l’invito alla cerimonia del 1° aprile per il cambio della Reggenza alla ministra e all’ambasciatore.

"Un modo per la Repubblica di San Marino anche di gratificare Andorra per la splendida accoglienza ai Giochi dei piccoli Stati - spiega il segretario di Stato con delega allo Sport -. Il fatto che il Ministro della Gioventù, della Cultura e dello Sport sia qua per noi è un motivo di grande felicità e anche un modo per consolidare dei rapporti che sono oramai veramente stabili fra i due Stati, al di là del percorso di Associazione.

"Abbiamo insieme una partecipazione anche al grande organismo dell'Unesco - aggiunge Lonfernini -: su quello con il Ministro abbiamo vagliato alcune ipotesi per future collaborazioni. Abbiamo davanti a noi la continuità di progetti importanti come la Biennale di Venezia, ma sono tanti gli aspetti sui quali possiamo davvero lavorare insieme".



Dopo il bilaterale al Mercuri, i Segretari di Stato hanno accompagnato gli ospiti alla partita amichevole di calcio San Marino – Andorra.



Nel servizio le interviste a Monica Bonell Tuset, ministra della Cultura, Gioventù e Sport di Andorra, Rossano Fabbri, Segretario all’Industria e Sport, Teodoro Lonfernini, Segretario alla Cultura e Istruzione

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