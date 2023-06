A San Marino lavori di riqualificazione nelle vie Maccioni e Gino Zani

È stata emessa un'ordinanza di chiusura al traffico di Via Maccioni e Via Gino Zani, per comunicare che l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici manterrà nella giornata di lunedì 19 giugno la possibilità di circolare sulle Vie in oggetto per tutti coloro che dovranno accedere o uscire dai parcheggi P6 e P7. I lavori sostanzialmente inizieranno lunedì sera alle ore 18:00 e proseguiranno durante tutta la notte per consentire nella giornata di martedì il rifacimento del manto stradale. Martedì pertanto non sarà possibile accedere ai due parcheggi mentre sarà garantito l’accesso al Centro storico da Via Gino Zani. Nel momento in cui si interverrà su Via Gino Zani, dalla notte di martedì alla prima mattina di mercoledì, verrà istituito il senso unico alternato su Via Paolo Terzo per consentire agli autorizzati l’accesso al Centro Storico da Piazza Sant’Agata. Salvo imprevisti, si conta di riaprire la circolazione a tutte le aree già a partire dal primo pomeriggio di mercoledì.

Ulteriori dettagli nel comunicato

