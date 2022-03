AGGIORNAMENTO A San Marino lieve rialzo dei positivi attivi, in Italia crollano i ricoveri Secondo i dati della Fondazione Gimbe le terapie intensive sono diminuite del 21%. La Spagna non pubblicherà più il bollettino giornaliero sulla situazione dei contagi

In territorio si rialzano a 236 i positivi attivi, ieri erano 220, con 31 nuove positività rilevate, di cui 28 nelle ultime 24 ore. Stabili i ricoveri in ospedale, che rimangono quindi 2, sempre vuota la terapia intensiva da malati Covid, ormai da quasi due settimane. 15 i guariti, a domicilio seguite 234 persone.

In Italia iniziano a crollare i ricoveri per Covid, -21,6% in una settimana ed è il calo più netto dell'ultimo mese, tanto che le Regioni chiedono allentamenti e la revisione del Green Pass. Il consigliere ministeriale Ricciardi avverte però che la pandemia non è finita e che una serie di regole rimarranno fino a giugno. I dati della Fondazione Gimbe dicono che dal 23 febbraio al 1 marzo i posti letto occupati in area medica sono diminuiti del 20%, del 21% in terapia intensiva, i casi di contagio del 21,1%, e i decessi del 18,6%. In una settimana però anche i tamponi rapidi si sono ridotti del 13,3% e quelli molecolari del 10,7%. Scendono a 42 le province con incidenza superiore a 500 casi per 100mila abitanti, al primo posto c'è Reggio Calabria con 1.035. A calare, conclude la Fondazione, sono anche i nuovi vaccinati, -34% negli ultimi 7 giorni.

La Spagna ha deciso di non pubblicare più un bollettino ufficiale giornaliero sulla situazione sanitaria riguardante il Covid, lo ha annunciato in conferenza stampa la ministra della Sanità, Carolina Darias. Dal 14 marzo i dati sull'andamento dell'epidemia verranno pubblicati due volte a settimana.

