A San Marino nasce il nuovo registro unico per gli appalti.

Il Congresso di Stato vara il decreto che istituisce il registro unico degli appalti. Sarà tenuto da “Agenzia per lo Sviluppo Economico-Camera di Commercio”. Il nuovo Registro Unico, che diventerà effettivo dal 1° luglio 2023, sarà diviso in due sezioni: una relativa ai contratti di fornitura o somministrazione di beni e servizi e una relativa alle opere.

Il Segretario di Stato per gli Affari Interni Elena Tonnini ha riferito: “L’istituzione del Registro Unico ha come obiettivo quello di uniformare i requisiti di imprenditorialità, affidabilità ed integrità delle imprese che aspirino ad ottenere appalti e commesse pubbliche, nonché il sistema di verifica e controllo sul possesso dei requisiti da parte delle imprese. Controllo che non si esaurisce nella fase iniziale ma prosegue nel tempo. Quello del Registro Unico è un passaggio atteso da qualche anno, in cui la semplificazione delle procedure è andata di pari passo con il loro rafforzamento”.

