A San Marino nasce un nuovo giornale online: Notizieria Titano

“Uno sbadiglio prolungato può superare il tempo di visualizzazione di un contenuto giornalistico”. Parte da questa immagine evocativa Simone Sperduto per calarci nella realtà odierna e presentare alla Sala del Castello di Borgo Maggiore il suo progetto coraggioso e controcorrente: fondare un nuovo giornale online. Si chiama Notizieria Titano: il nome – spiega il suo fondatore – è un gioco di parole che richiama l'artigianalità del raccontare le notizie in uno sperato “umanesimo del giornalismo”, che non vuole cedere all'algoritmo e all'intelligenza artificiale. Nel manifesto in cui si presenta, la nuova testate promuove un lavoro sociale e partecipato, proponendosi come un ponte tra cittadini e istituzioni. Non rincorre le masse social con notizie mordi e fuggi, ma guarda a un'idea romantica del mestiere: consumare le suole delle scarpe anziché aspettare i comunicati davanti al pc. In contro-tendenza con il presente Sperduto si presenta infatti sulla locandina come un “alieno dell’informazione”.

"L'idea è quella, come ho scritto nel manifesto - spiega Sperduto -, di riportare il giornalismo partecipato e sociale tra le strade, insomma, tra le persone, perché sempre più spesso abbiamo visto nell'era dei social e della disintermediazione il ruolo del giornalista è finito un po' in secondo piano. L'idea è quindi un recupero della figura del giornalista. La speranza c'è perché, come dico io, bisogna essere un po' utopici, un po' visionari, un po' fuori da questo mondo e da questa epoca".



Tra i temi trattati società, attualità, cultura, arti e sport. Più un mensile gratuito di approfondimento. “Ammiro la passione e l'esuberanza di Sperduto – sottolinea il segretario particolare con delega all'Informazione Alan Gasperoni -. Non è scontato creare un progetto credibile come il suo”. Il presidente della Consulta per l'Informazione Roberto Chiesa ricorda come il fondatore fosse tra i giornalisti diventati professionisti nella prima sessione d’esame a San Marino. Notizieria Titano diventa quindi motivo di orgoglio, oltre che – richiamando alla pluralità dell'informazione - “un'opportunità in più di libertà per il Paese”.



