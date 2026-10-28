A San Marino nasce un nuovo giornale online: Notizieria Titano "L'idea è quella - spiega il fondatore Simone Sperduto - di riportare il giornalismo partecipato e sociale tra le strade, insomma, tra le persone"

“Uno sbadiglio prolungato può superare il tempo di visualizzazione di un contenuto giornalistico”. Parte da questa immagine evocativa Simone Sperduto per calarci nella realtà odierna e presentare alla Sala del Castello di Borgo Maggiore il suo progetto coraggioso e controcorrente: fondare un nuovo giornale online. Si chiama Notizieria Titano: il nome – spiega il suo fondatore – è un gioco di parole che richiama l'artigianalità del raccontare le notizie in uno sperato “umanesimo del giornalismo”, che non vuole cedere all'algoritmo e all'intelligenza artificiale. Nel manifesto in cui si presenta, la nuova testate promuove un lavoro sociale e partecipato, proponendosi come un ponte tra cittadini e istituzioni. Non rincorre le masse social con notizie mordi e fuggi, ma guarda a un'idea romantica del mestiere: consumare le suole delle scarpe anziché aspettare i comunicati davanti al pc. In contro-tendenza con il presente Sperduto si presenta infatti sulla locandina come un “alieno dell’informazione”.

"L'idea è quella, come ho scritto nel manifesto - spiega Sperduto -, di riportare il giornalismo partecipato e sociale tra le strade, insomma, tra le persone, perché sempre più spesso abbiamo visto nell'era dei social e della disintermediazione il ruolo del giornalista è finito un po' in secondo piano. L'idea è quindi un recupero della figura del giornalista. La speranza c'è perché, come dico io, bisogna essere un po' utopici, un po' visionari, un po' fuori da questo mondo e da questa epoca".



Tra i temi trattati società, attualità, cultura, arti e sport. Più un mensile gratuito di approfondimento. “Ammiro la passione e l'esuberanza di Sperduto – sottolinea il segretario particolare con delega all'Informazione Alan Gasperoni -. Non è scontato creare un progetto credibile come il suo”. Il presidente della Consulta per l'Informazione Roberto Chiesa ricorda come il fondatore fosse tra i giornalisti diventati professionisti nella prima sessione d’esame a San Marino. Notizieria Titano diventa quindi motivo di orgoglio, oltre che – richiamando alla pluralità dell'informazione - “un'opportunità in più di libertà per il Paese”.





Nel servizio l'intervista a Simone Sperduto, fondatore Notizieria Titano



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