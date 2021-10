A San Marino nuovo decesso per il Covid: non succedeva da un mese

Nuova vittima - un uomo di 81 anni - per il Covid a San Marino, non accadeva da circa un mese. Sale così a 92 il numero dei decessi totale da inizio pandemia. 8 i nuovi casi in territorio, i positivi attivi salgono a 30, di cui 29 a casa, un solo ricoverato non in terapia intensiva. A San Marino partono anche le somministrazioni delle terze dosi agli ospiti del Casale La Fiorina, che riceveranno Pfizer come già avvenuto per le prime due.

Il totale delle vaccinazioni effettuate dall’inizio della campagna fino alla giornata di ieri è di 47.379 di cui 22.764 persone vaccinate con la prima dose e 24.615 con la seconda dose o con la dose unica. Il 51,6% dei vaccinati sono femmine e il 48,4% sono maschi. Ha completato il ciclo di immunizzazione il 81,41 % della popolazione vaccinabile.









In Emilia Romagna parte oggi la campagna di vaccinazione antinfluenzale, a disposizione un milione e mezzo di dosi, prioritariamente destinate ai grandi anziani, ai soggetti ad alto rischio per patologia o esposizione lavorativa di tutte le età. “Un gesto di prevenzione importante – sottolinea l'assessore alla Salute, Raffaele Donini – l'obiettivo è ridurre le possibili complicazioni, ma anche semplificare la diagnosi e la gestione dei casi sospetti di Covid-19”. In Italia si va verso un richiamo per i vaccinati con Johnson & Johnson, la cui copertura pare scemare dopo qualche mese, e gli over 60. Per i più giovani, ha detto il coordinatore del Comitato tecnico scientifico Franco Locatelli, si vedrà più avanti.

E dopo quella di Wuhan, la Cina cancella anche la maratona di Pechino del 31 ottobre, a fronte di una ripresa dei contagi da Covid-19, mentre anche la Gran Bretagna valuta nuove misure, non ultima il pass vaccinale.

Francesca Biliotti