A San Marino ottima affluenza all'Open Day per il vaccino influenzale. C'è tempo fino alle 17

Con i primi freddi entra nel vivo la campagna di immunizzazione contro l'influenza, oggi un Open day dedicato. Aperto a tutti, anche per evitare una doppia infezione con il Covid. Ma il vaccino è fortemente raccomandato alle persone fragili, agli over 60 e ai bambini dai 6 mesi d'età. Oltre al personale sanitario e alle forze dell'ordine. Per i minorenni tra i 2 e i 18 anni è disponibile anche la somministrazione tramite spray nasale. "L'importanza del vaccino - commenta Ivonne Zoffoli, direttore Dipartimento Ospedaliero - ormai credo che sia conosciuta dalla popolazione e la grande affluenza di stamattina lo dimostra. Non ci dimentichiamo che l'influenza non è sparita, anzi circola già sia a San Marino che in Italia". C'è tempo fino alle 17 per recarsi al Punto vaccini dell'Ospedale e riceverlo senza prenotazione. Per chi non riuscisse è comunque possibile fissare un appuntamento per un altro giorno, telefonando al Cup.

Nel video l'intervista a Ivonne Zoffoli, direttore Dipartimento Ospedaliero