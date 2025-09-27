A San Marino più di un milione e mezzo di visitatori da inizio anno

Il tema di quest'anno è l'attenzione alle persone e all'ambiente. La Giornata mondiale del Turismo promossa dall'Onu è un'occasione per la Segreteria di Stato di diffondere i dati sulle presenze dei visitatori a San Marino: oltre un milione e mezzo di persone, un aumento dell'1,73%. Il segretario Pedini Amati prevede che il numero dei turisti supererà di nuovo i due milioni.

In questa occasione, la Federazione balestrieri ha esposto il suo fiore all'occhiello: la balestra veloce di Leonardo da Vinci. Realizzata a partire dai disegni originali contenuti nel Codice Atlantico, ne esistono solo tre funzionanti al mondo, tutte prodotte dall'artigiano e balestriere Danilo Giovannini: "È un desiderio che nasce nel 2013, quando mi è stato proposto dalla Federazione di realizzare questa balestra, direttamente dai disegni di Leonardo e la particolarità di questa balestra rispetto alle balestre in uso del medioevo e del rinascimento è che viene caricata senza nessun tipo di attrezzatura, di martinetti, leve e quant'altro come succedeva per le balestre tradizionali dell'epoca, che impedivano il balestriere sul campo di battaglia". Un'arma che se non fosse stata dimenticata, avrebbe cambiato le sorti degli eserciti che la possedevano.

Messa in funzione anche la storica motrice AB 03 del Treno Bianco Azzurro, che ha percorso un tratto di 800 metri della vecchia ferrovia Rimini-San Marino che parte dalla galleria Montale.







