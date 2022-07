Nel video Emanuela Stolfi

Superato il problema dei cani abbandonati in strada, a San Marino cresce il fenomeno della rinuncia degli animali domestici. Sono infatti sempre di più i proprietari che portano i loro cani o gatti al canile perché non riescono più a mantenerli. Per i gatti, invece, è ancora molto diffuso il fenomeno del randagismo, soprattutto perché spesso le femmine non vengono sterilizzate, contribuendo alla proliferazione.

Nel video l'intervista a Emanuela Stolfi, presidente Apas