A San Marino positivi attivi dimezzati da ieri, e nessun ricoverato

Ancora nessun ricoverato in ospedale, ed anche sul fronte dei contagi arrivano notizie incoraggianti: nonostante i 4 nuovi casi rilevati, sono 13 le guarigioni, dunque da ieri i positivi attivi sono dimezzati, arrivando a 8, tutti seguiti a casa. Non mancano però le segnalazioni di sammarinesi sui problemi da Green pass, un dipendente di Trenitalia ad esempio lamenta di aver dovuto ricorrere ai tamponi nei giorni scorsi, causa mancata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge che proroga la deroga per i vaccinati di San Marino.









Anche in Italia non mancano casi limite, addirittura in Senato, dove Laura Granato, eletta col M5S ora passata a “L'alternativa c'è”, è entrata rifiutando di mostrare il proprio Green pass, tanto che il consiglio di presidenza del Senato è intervenuto per stabilire che chi si rifiuta non potrà più accedere a Palazzo Madama e negli edifici che fanno capo al Senato. E' di quasi 2.700 l'incremento odierno (2.697), con un numero sempre abnorme di tamponi, 662mila, che tengono bassa l'incidenza del contagio, allo 0,4%. E nonostante il calo di terapie intensive e ricoveri, sale alquanto, purtroppo, il numero delle vittime, 70 da ieri.

Anche in Emilia Romagna l'incidenza ricalca quella nazionale, 0,45%, con 161 nuovi positivi. 5 decessi. Lieve calo delle terapie intensive, appena un ricovero in più. 23 i casi in più a Rimini (19 sintomatici). Nel Regno Unito per il settimo giorno consecutivo i casi giornalieri sono oltre 40mila; sotto il livello di guardia il totale dei ricoveri, 7.700, mentre i morti balzano a 223, la cifra più alta da marzo. Anche la Russia alle prese con boom di contagi e record di morti pensa di reintrodurre una serie di restrizioni per fermare la diffusione del virus.