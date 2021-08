A San Marino raddoppiano i ricoverati: quasi tutti provenienti dalla casa di riposo

Scendono a 69 i positivi attivi in territorio, poiché le 19 guarigioni sono più numerose delle nuove positività, che pure risultano 13 nelle ultime 24 ore. A preoccupare però sono i ricoveri, 8, il doppio rispetto a ieri. Per la maggior parte si tratta di ospiti della casa di riposo, portati in ospedale con sintomi lievi, soprattutto a livello precauzionale, per non lasciarli all'interno di un ambiente già fragile.









Intanto in Italia cresce di un 1% in 4 Regioni il tasso di occupazione di terapie intensive da parte di pazienti Covid. L'Emilia-Romagna raggiunge il 4%, il Lazio addirittura il 7%, la Lombardia il 3%. Sono i dati dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, che confronta i dati del 9 agosto con quelli del giorno prima. E mentre fanno discutere le dichiarazioni della ministra dell'Interno Lamorgese, per la quale i titolari dei locali chiederanno sì il Green pass per entrare, ma non potranno chiedere i documenti di identità, per l'udienza generale di domani in Aula Paolo VI in Vaticano non servirà il Green pass: al momento per l'ingresso non servirà la certificazione verde, che pure nei giorni scorsi è arrivata anche a Papa Francesco. In Israele, che sta proseguendo le somministrazioni delle terze dosi, sono oltre seimila i contagi da Covid, record negativo da febbraio. Circa 400 i casi gravi.