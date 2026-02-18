BANCO FARMACEUTICO A San Marino record di solidarietà: farmacia di Cailungo quarta su oltre 6mila aderenti in tutta Italia Sul Titano raccolte oltre 2.500 confezioni in pochi giorni. I medicinali raccolti saranno consegnati alla Caritas Diocesana e in gran parte al centro San Michele per la distribuzione ai più bisognosi

San Marino si conferma tra le realtà più generose d’Italia nella sedicesima edizione delle Giornate di Raccolta del Farmaco. I numeri parlano chiaro e raccontano una comunità molto attenta ai più fragili. La farmacia di Cailungo si è classificata quarta su oltre 6mila esercizi aderenti in tutta Italia, con 1.154 confezioni donate. Un risultato di grande rilievo, affiancato da quello della farmacia di Serravalle, ottava in classifica con 708 confezioni, e da Borgo Maggiore, diciannovesima con 609 scatole.

Complessivamente, dal 10 al 16 febbraio in Repubblica sono state raccolte oltre 2500 confezioni di medicinali destinati alle persone in difficoltà. Palpabile la soddisfazione degli organizzatori, con Marina Corsi, delegato per San Marino del Banco Farmaceutico, che ringrazia tutti i donatori, gli addetti, gli oltre 70 volontari e chi ha contribuito al successo dell'iniziativa.

“La Raccolta del Farmaco – dichiara il Direttore Generale ISS, Claudio Vagnini - conferma quanto il lavoro quotidiano dei professionisti possa diventare, insieme alla partecipazione dei cittadini, un supporto organizzato e tracciabile per chi vive situazioni di difficoltà".

Un plauso è arrivato anche dai microfoni del Consiglio Grande e Generale, con Aida Selva che ha sottolineato come i numeri denotano “la grande vicinanza, sensibilità, solidarietà e carità dei sammarinesi”. Nei prossimi giorni i farmaci verranno consegnati alla Caritas Diocesana San Marino Montefeltro che le distribuirà nelle diversi sedi sul territorio, con la grande maggioranza che resterà al centro San Michele.

Qui, durante l'anno, tre farmaciste dell'Iss si occuperanno della somministrazione ai bisognosi. Significativa anche la donazione di Erba Vita con oltre 1000 confezioni di farmaci e integratori a favore della Fondazione Banco Farmaceutico ETS.

