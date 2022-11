A San Marino scendono i contagi. In Italia sottovariante Cerberus al 10-15%

La curva del contagio sul Titano torna a flettersi. Il tasso di positività su base settimanale scende all'11,5% dal 13,7% del rilevamento precedente. Dal 31 ottobre al 6 novembre 77 nuove infezioni e 126 guarigioni, che porta il totale dei casi attualmente attivi a quota 89. Un solo paziente è ricoverato nelle stanze di isolamento in Ospedale.

Sul fronte vaccini, ad aver completato il ciclo primario di immunizzazione è l'82% della popolazione vaccinabile, mentre il 69% ha ricevuto anche la dose di richiamo. Con l'avanzare dell'autunno aumenta il rischio influenza e così l'Iss ha in programma per il 9 novembre, dalle 9 alle 17, un Open day per il vaccino antinfluenzale, nell'ambito della campagna vaccinale dedicata. Fortemente raccomandato alle persone fragili, agli over 60 e ai bambini dai 6 mesi d'età. Non è necessaria la prenotazione, ma basterà presentarsi al punto vaccini dell'Ospedale.

A livello europeo l'Ema lancia l'allarme per l'arrivo di una nuova ondata di contagi a causa della nuova sottovariante di Omicron, Cerberus. In Italia si stima sia già al 10-15%. “Per i prossimi mesi non è un buon segnale – commenta Massimo Andreoni, primario di infettivologia al Tor Vergata di Roma -. Sappiamo che ha un'evasione immunitaria che preoccupa e i monoclonali non sono efficaci”. Più ottimista l'infettivologo Matteo Bassetti, che afferma: “Ci sarà una nuova ondata, ma senza casi gravi”.