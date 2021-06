A San Marino su 59 tamponi eseguiti ieri, zero positivi

Dal 12 maggio nessun nuovo contagio 'interno' in Repubblica. Anche i 59 tamponi eseguiti ieri hanno dato esito negativo. 68.286 quelli effettuati dall'inizio della pandemia, compresi 5.714 a persone che non vivono in Repubblica. A San Marino 20.954 abitanti, su un totale di circa 33.600, hanno eseguito almeno un tampone. Ad oggi in Repubblica si conferma un solo caso di positività.

In Italia 951 i nuovi positivi al Covid registrati ieri, con 30 vittime. Solo 4 i nuovi ingressi in terapia intensiva. Preoccupa intanto la variante Delta che, secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie 'entro la fine di agosto rappresenterà il 90%' dei virus in circolazione nell'Unione Europea. Sale l'allerta in Brasile con un'impennata record di115 mila casi in 24 ore. E c'è un nuovo colpo di scena nella ricerca delle origini del SarsCov2: un ricercatore americano ha identificato dei dati che contengono sequenze del virus risalenti all'inizio dell'epidemia a Wuhan, rimosse deliberatamente dall'archivio del National Institute of Health americano.