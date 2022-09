A San Marino tasso di positività settimanale in calo. In Romagna al via le somministrazioni del vaccino aggiornato

Continua a scendere la curva dei contagi a San Marino. 79 i positivi attivi, 13 in meno rispetto a due giorni fa. I casi rilevati nelle ultime 24 ore sono 14 e le guarigioni 27. Solo un ricovero nei reparti ordinari. Da quanto emerge dall'ultimo report dell'Iss, il tasso di positività settimanale scende a 9,98%. Complessivamente, il numero totale di persone contagiate dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 20.500. Gli attualmente positivi sono 45 femmine e 34 maschi. Sul fronte vaccini, ad aver completato il ciclo di immunizzazione primario è l'82% della popolazione, mentre il 60% ha ricevuto anche la dose booster. Intanto in Romagna al via le inoculazione del siero a m-RNA aggiornato anche contro la variante Omicron BA1. Il nuovo vaccino è riservato alle terze e quarte dosi e sarà somministrato dai medici di base se aderenti alla campagna vaccinale o nei Centri vaccinali aziendali. Per riceverlo devono essere passati almeno quattro mesi dall'ultimo vaccino o infezione.