INCLUSIONE A San Marino torna la Mototerapia con “Tuttavia che spettacolo!", da venerdì a domenica Ciavatta: "Un'iniziativa che l'anno scorso ha dato ottimi risultati"

Si accendono i motori del divertimento per i più piccoli: nessuno escluso. Sì, perché la parola chiave dell'evento è proprio inclusione. E allora anche bambini e ragazzi con disabilità potranno provare la Mototerapia di “Tuttavia che spettacolo!”, con benefici anche per la salute: "La Mototerapia è libertà - spiega Laura Viola, primario Pediatria dell'Iss -, è far provare ai bambini emozioni che di solito non provano. Tante volte sostituisce la terapia con i farmaci". Un'iniziativa, alla sua seconda edizione, organizzata dall'associazione Attiva-Mente in collaborazione con BattiCinque, Iss e Segreterie. "Un'iniziativa dagli esiti ottimi, lo abbiamo visto l'anno scorso - commenta il segretario per la Sanità Roberto Ciavatta -. Un ringraziamento forte va all'associazione Attiva-Mente che ha ulteriormente ampliato il programma dell'anno scorso". La prima parte di attività sarà dedicata ai bambini con disabilità assistiti nel reparto di Pediatria e avrà luogo all'Ospedale, mentre da sabato aprirà il Villaggio Moto-Solidale al Multieventi. Accanto all'adrenalina, poi, sarà dato spazio anche a momenti di riflessione. Il ricavato sarà devoluto alla Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano e al reparto di Pediatria dell'Iss. "Avremo go kart, mini moto, quad e tanto altro - illustra Gloria Valentini, coordinatrice di Attiva-Mente -. Oltre a questo anche momenti di riflessione, ad esempio con le madrine dell'evento, Mulkara e Madina, che ci racconteranno la loro esperienza, parlando di temi come i diritti delle donne disabili in certe parti del mondo, come l'Afghanistan".

Nel video le interviste a Laura Viola (primario Pediatria Iss), Roberto Ciavatta (segretario per la Sanità) e Gloria Valentini (coordinatrice Attiva-Mente)

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: