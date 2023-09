POVERTÀ A San Marino torna “Un Pasto al giorno” della Papa Giovanni XXIII Domani sarà possibile donare nelle chiese di Serravalle e Murata.

Schiacciate dal peso del caro vita e delle nuovi crisi sempre più persone e famiglie hanno bisogno di un aiuto. In Italia circa un quarto della popolazione – dati Istat – è a rischio povertà o esclusione sociale. Così si riconferma la necessità dell'iniziativa della Comunità Papa Giovanni XXIII, “Un pasto al giorno”, arrivata alla sua 15esima edizione. Raccogliere fondi per permettere a tutti di sedersi a tavola. È possibile donare in varie piazze, chiese e supermercati italiani e sammarinesi. Domani sera donazioni aperte nelle chiese di Serravalle e Murata.

"È scontato per noi andare a fare la spesa - commenta Monica Zanni, membro della Comunità Giovanni XXII -, ma per tanti non è scontata né la colazione, né il pranzo né la cena. Da 15 anni la Papa Giovanni fa questa iniziativa per garantire a queste persone durante l'anno almeno un pasto al giorno nei 40 Paesi in cui la Comunità è presente, a partire dall'Italia". A chi fa una donazione viene regalato il libretto di preghiere con “La voce degli ultimi”, in varie lingue del mondo. "È uno sguardo internazionale - racconta Giorgio Ansaldi, anche lui membro della Comunità -, così noi allarghiamo la nostra tavola sul mondo, soprattutto su chi non riesce a fare nemmeno un pasto al giorno. È bello poter aggiungere per lui un posto a tavola".

Nel video le interviste a due membri della Comunità Giovanni XXII, Monica Zanni e Giorgio Ansaldi



