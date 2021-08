CORONAVIRUS A San Marino un ricoverato in meno e 7 nuovi contagiati Nel sud Italia preoccupano i tassi di ospedalizzazione. Sottosegretario all'Istruzione sui tamponi gratis: "Nessuno vuole promuovere una mentalità no vax"

A San Marino un ricoverato in meno e 7 nuovi contagiati.

Un ricoverato in meno a San Marino, dove i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 7. In Italia la Sardegna oltrepassa la soglia massima del 10% prevista dai nuovi parametri per le terapie intensive, mentre la Sicilia è stabile al 9%, ma supera la soglia del 15% per i ricoveri in area medica non critica. In rialzo anche il valore della Calabria al 14%. Sull'ipotesi di eseguire tamponi gratuiti per i lavoratori della scuola che non si sono vaccinati, secondo il Sottosegretario Sasso, la misura “è in via di definizione”, ma che il ministro sta pensando a “una soluzione gratuita per quei lavoratori che per condizioni personali e motivi di salute sono esenti dal vaccino, e mi sembra sacrosanto – dice Sasso – non far pagare chi non può avere il vaccino. Nessuno – puntualizza infine – vuole agevolare o promuovere una mentalità no vax.

E' una categoria che si è comunque dimostrata responsabile, a luglio il 79% circa era vaccinato con la seconda dose”. In Israele record di nuove infezioni nelle ultime 24 ore, quasi 8.500, la cifra più alta da febbraio. Il tasso di incidenza è al 6,2%, anche questo un record. In leggera flessione invece i malati gravi, mentre i casi attivi restano oltre 50mila. Ad oggi sono oltre un milione gli israeliani vaccinati con la terza dose. Invece per un unico caso scoperto negli ultimi sei mesi, col timore che si tratti di variante delta, la premier neozelandese Ardern ha annunciato un lockdown nazionale di tre giorni.

