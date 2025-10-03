A San Marino una camminata a quattro zampe per promuovere le adozioni dei levrieri sfruttati nei cinodromi

Se si chiede al proprietario di un levriero che cosa renda speciale questa razza la risposta sarà una: la dolcezza che comunica con il suo sguardo. Un cane incapace di essere cattivo, secondo alcuni.

Eppure i cani che hanno partecipato alla Great Global Greyhound Walk a Città di San Marino non hanno avuto un passato tenero. I greyhound irlandesi e i galgo spagnoli sono sfruttati per le corse o per la caccia. Vivono una vita chiusi nelle gabbie, sempre con le museruole e senza contatti con i loro simili. Quando non è più possibile usarli, vengono accantonati nei canili e poi soppressi.

"Quando arrivano qua devono imparare tutto - spiega Marina Bombini, adottante dell'associazione Gaci - Greyhound Adopt Center Italy di Modena -, devono imparare l'amore, le carezze, una nuova lingua e un nuovo clima anche perché là in Irlanda è un clima completamente diverso. Poi piano piano sbocciano, si affidano e sono dei cani veramente meravigliosi, dolci e che danno tutto, semplicemente con il loro sguardo".

I cani salvati dall'associazione Gaci hanno sfilato con le loro pettorine rosse. I volontari vanno personalmente a conoscere i cani in Irlanda per collocarli nella famiglia giusta. Una scelta che Samanta Tonelli ha fatto più volte. L'ultimo arrivato in casa sua è Dylan.

"Dylan è un greyhound di 6 anni - racconta Samanta Tonelli, adottante del Gaci-, è arrivato qui dall'Irlanda grazie all'associazione. Lui in Irlanda era un ex corridore, che è stato allontanato dalle corse perché risultava troppo giocherellone quindi non adeguato. Lo abbiamo adottato e adesso vive con noi, si è integrato benissimo direi perché anche i nipotini che sono arrivati dopo sono stati accettati da lui e dagli altri due cani più che egregiamente".







