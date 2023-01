A scuola d'azione nel cinema: al via a San Marino i nuovi corsi tenuti da stuntmen professionisti

Nel video le interviste a Letizia Fabbri e Alessandro Canini.

Si sono costruiti con disciplina e dedizione una prestigiosa carriera in Italia e all'estero, ma il successo non impedisce loro di mantenere vivo il rapporto con la terra d'origine. Letizia Fabbri e Alessandro Canini, rispettivamente prima stuntwoman e primo stuntman professionisti della Repubblica di San Marino, intraprendono una nuova avventura e danno gambe ad un progetto che coltivano da tempo: creare la prima scuola dedicata all'azione nel cinema sul Titano rivolta a sammarinesi e italiani di ogni età. Si parte martedì 31 gennaio. Tra le possibilità anche quella di creare futuri sbocchi professionali per i partecipanti. Gli allievi più capaci saranno inseriti in un apposito database che li potrà mettere in contatto con realtà del settore in Italia e all'estero. Certi i benefici anche per migliorare le prestazioni in altri sport.

Sempre fortissimo il richiamo del cinema e dell'azione. E allora corsi e carriera proseguono in parallelo. A tenere i corsi insieme a Letizia Fabbri ed Alessandro Canini, anche lo stuntman professionista italiano Federico Colicchio ed Enzo Zafferani, artista marziale ed istruttore, pioniere della scherma scenica sul Titano dal '98. E poi maestri d'armi ed istruttori internazionali che via via si uniranno al gruppo. Insomma, ci sarà da divertirsi!

Nel dettaglio: il primo corso, a partire dal 31 GENNAIO 2023, è quello degli adulti (dai 14 anni compiuti in su), ogni MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 19:00 alle 20:30 presso la palestra Sakura Judo San Marino, a Serravalle. A breve seguiranno anche i corsi STUNT KIDS - SCUOLA D'AZIONE PER BAMBINI dedicati ai più piccini (da 8 a 10 anni) e STUNT YOUNGS - SCUOLA D'AZIONE PER RAGAZZI dedicati ai giovani delle scuole medie (da 11 a 13 anni).

