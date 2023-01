CINEMA A scuola d'azione nel cinema: al via a San Marino i nuovi corsi tenuti da stuntmen professionisti Si parte martedì 31 gennaio. Gli allievi più capaci saranno inseriti in un database per poter accedere ad esperienze professionali oltreconfine

Si sono costruiti con disciplina e dedizione una prestigiosa carriera in Italia e all'estero, ma il successo non impedisce loro di mantenere vivo il rapporto con la terra d'origine. Letizia Fabbri e Alessandro Canini, rispettivamente prima stuntwoman e primo stuntman professionisti della Repubblica di San Marino, intraprendono una nuova avventura e danno gambe ad un progetto che coltivano da tempo: creare la prima scuola dedicata all'azione nel cinema sul Titano rivolta a sammarinesi e italiani di ogni età. Si parte martedì 31 gennaio. Tra le possibilità anche quella di creare futuri sbocchi professionali per i partecipanti. Gli allievi più capaci saranno inseriti in un apposito database che li potrà mettere in contatto con realtà del settore in Italia e all'estero. Certi i benefici anche per migliorare le prestazioni in altri sport.

Sempre fortissimo il richiamo del cinema e dell'azione. E allora corsi e carriera proseguono in parallelo. A tenere i corsi insieme a Letizia Fabbri ed Alessandro Canini, anche lo stuntman professionista italiano Federico Colicchio ed Enzo Zafferani, artista marziale ed istruttore, pioniere della scherma scenica sul Titano dal '98. E poi maestri d'armi ed istruttori internazionali che via via si uniranno al gruppo. Insomma, ci sarà da divertirsi!

Nel dettaglio: il primo corso, a partire dal 31 GENNAIO 2023, è quello degli adulti (dai 14 anni compiuti in su), ogni MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle 19:00 alle 20:30 presso la palestra Sakura Judo San Marino, a Serravalle. A breve seguiranno anche i corsi STUNT KIDS - SCUOLA D'AZIONE PER BAMBINI dedicati ai più piccini (da 8 a 10 anni) e STUNT YOUNGS - SCUOLA D'AZIONE PER RAGAZZI dedicati ai giovani delle scuole medie (da 11 a 13 anni).

Nel video le interviste a Letizia Fabbri e Alessandro Canini.

