A scuola di ceramica con Barbò

San Marino ritrova la sua tradizione legata alla ceramica. Dall'8 ottobre un corso alla Barbò, aperto a tutti, articolato in otto incontri che si terranno nella sede di Aquaviva. Il corso è stato presentato durante la festa di Barbò ceramica e coop sociale In volo, al Bar della funivia dove c'è la rivendita. Ha il patrocinio della Segreteria di Stato per l'Industria e l'artigianato e conta di recuperare una grande tradizione. Una realtà che conserva le finalità sociali della realtà dalle cui ceneri è nata, il Libeccio, Barbò si apre a tutti, purché si abbia i requisiti adatti.

Nel video l'intervista a Paolo Canarezza presidente Barbò e ad Anna Delvecchio, dipendente Barbò