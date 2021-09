A scuola di ceramica con Barbò Lezioni al via dall'8 ottobre, per recuperare la grande tradizoine della ceramica sammarinese

San Marino ritrova la sua tradizione legata alla ceramica. Dall'8 ottobre un corso alla Barbò, aperto a tutti, articolato in otto incontri che si terranno nella sede di Aquaviva. Il corso è stato presentato durante la festa di Barbò ceramica e coop sociale In volo, al Bar della funivia dove c'è la rivendita. Ha il patrocinio della Segreteria di Stato per l'Industria e l'artigianato e conta di recuperare una grande tradizione. Una realtà che conserva le finalità sociali della realtà dalle cui ceneri è nata, il Libeccio, Barbò si apre a tutti, purché si abbia i requisiti adatti.

Nel video l'intervista a Paolo Canarezza presidente Barbò e ad Anna Delvecchio, dipendente Barbò

