A "scuola" di salute: nuova riunione del tavolo multidisciplinare

Avviato nel 2013 seguendo le indicazioni dell'OMS il tavolo multidisciplinare ed intersettoriale per l'educazione alla salute nelle scuole non ha eguali in Italia. L'organismo, che prevede la presenza dei presidi delle scuole, Iss ed Authority Sanitaria, si è riunito ieri per mettere al corrente i due nuovi Segretari di Stato, alla Sanità ed alla Istruzione, dei risultati ottenuti finora. Finalizzato al benessere degli alunni ed al contesto scolastico in generale, ha avuto finora ripercussioni positive sia a livello generale, sia per i singoli alunni con patologie, per i quali viene previsto un protocollo specifico. Concreti, anche sul fronte dell'alimentazione sana, i risultati anche nelle mense scolastiche. A San Marino come altrove le cause principali di morte sono riconducibili a malattie croniche degenerative, ed acquisire stili di vita corretti fin dall'infanzia, grazie ad una gestione integrata dell'educazione alla salute, significa è stato detto al tavolo “preparare una società del domani più sana e consapevole dei rischi”.