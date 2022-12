A scuola di Start Up, per interpretare i bisogni delle persone oggi

L'intervista a Cosmano Lombardo

In vista dell'appuntamento con il più grande festival dell'innovazione digitale, che ci sarà da metà giugno e per tre giorni a Rimini, e che per la sua decima edizione ha ottenuto la certificazione di Fiera internazionale, We make Future ha fatto tappa a San Marino per un laboratorio con le studentesse del terzo anno del corso di comunicazione e digital media. In cattedra Cosmano Lombardo, CEO di Search On Media Group La lezione si è tradotta in un intenso lavoro di gruppo sull'ideazione di concept di Startup.

Nel video l'intervista al CEO di WMF Cosmano Lombardo