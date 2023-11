A "Scuole in Campo" presentato il libro "Ecoshock" Di Giuseppe Caporale. Nell'ambito delle celebrazioni per la chiusura del Progetto "Scuole in Campo", a Monte Grimano Terme, insieme alle Protezioni Civili delle Marche e di San Marino, un momento di riflessioni sui cambiamenti climatici

"Ecoshock: Come cambiare il destino dell'Italia al Centro della crisi climatica": dalla scomparsa dei ghiacciai alle minacce per Venezia, dai ritardi nelle rinnovabili alle nuove sfide per l’economia, sulla scia dei recenti disastri, presi in esame quelli della Marmolada e delle Marche. Pericoli, minacce dissesti provocati dal cambiamento climatico, ma anche le strategie per evitare il peggio, in un libro che non vuole tanto lanciare un allarme, quanto un messaggio di presa di coscienza e di consapevolezza.

“Il Mediterraneo è profondamente malato – dice l'autore, Giuseppe Caporale – questo fa sì che il cambiamento climatico in Italia, ma non solo in Italia abbia una accelerazione del 20% rispetto alla media mondiale. Quindi dobbiamo prepararci subito, non abbiamo tempo. Quello che possiamo fare è consigliare ai cittadini quali sono gli strumenti per mettersi in sicurezza, sia per le proprie abitazioni, sia per i luoghi di lavoro, sia per la loro vita quotidiana. Ovviamente, servirebbero fondi per la messa in sicurezza del territorio - quelli sono piani più alti su cui discutere, con il Governo, Regioni, Comuni. Però, intanto, i cittadini devono mettersi in sicurezza e costruire consapevolezza e cultura del rischio subito”.

Un concetto ribadito anche dal Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, che ha partecipato alle celebrazioni di chiusura dell'esperienza “Scuole in campo” inviando un indirizzo di saluto nel quale ha valorizzato il ruolo della Protezione Civile nelle emergenze e l'importanza della prevenzione: “Noi abbiamo bisogno di trasmettere alla pubblica opinione, e quindi cominciare dalle scuole – ha detto - il concetto secondo il quale la Protezione Civile non è soltanto emergenza è anche previsione e prevenzione del rischio”.

