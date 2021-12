A Serravalle la Tombola di Natale: il piacere del gioco in sicurezza

Ci si avvicina al Natale, ed è già tempo di giocare la Tombola. Nell'auditorium Little Tony di Serravalle ieri sera la prima serata organizzata dalla Giunta di Castello nell'ambito della programmazione "Viviamo il Natale". Estrazione dei numeri sotto rigoroso controllo delle norme anti-contagio in vigore. Tre le tombole principali, con cesto natalizio e assegni da 400 e 600 euro, oltre a tanti altri premi minori per cinquine e decine offerti dai commercianti del Castello. Ad allietare la serata, la cantante Elisa Tordi accompagnata dal chitarrista Andrea Caputo.

