A spasso per San Marino... giocando a Monopoly

Alcune immagini di presentazione del board game (Cool Things)

Far conoscere San Marino, giocando. È l'obiettivo di un'azienda sammarinese che dall'11 settembre metterà in commercio, in edizione limitata, il Monopoly San Marino. “Ci si potrà muovere fra i luoghi più della nostra Repubblica e far conoscere ovunque, nel mondo, il nostro bellissimo Paese”, dichiara nel video promozionale Jessica Gasperoni, ceo di Cool Things. Con le contrattazioni che distinguono il gioco, si potranno comprare luoghi o edifici iconici di San Marino, come Villa Manzoni, il Castello di Serravalle, il centro storico di Montegiardino o le rovine di Pennarossa. Anche le pedine riproducono simboli della Repubblica: Palazzo Pubblico, la spilla del tesoro di Domagnano, la funivia, la statua della Libertà, un apecar e il Montale, la terza torre del Titano. Ma attenzione agli imprevisti: si potrà essere “vittime” dell'autovelox di Cailungo o finire direttamente nella prigione dei Cappuccini. Il gioco ha ricevuto il patrocinio gratuito di tutte le Segreterie di Stato. Il board game è già prenotabile.