A Torraccia arriva una ruspa, cittadini a colloquio serale col segretario Canti.

Nervi tesi ieri sera a Torraccia, quando alcuni membri del Comitato contrario all'ampliamento dell'aviosuperficie, durante un loro incontro informale in previsione dell'incontro di questa mattina con la Reggenza, hanno visto arrivare un camion che trasportava una ruspa. Si stava dirigendo proprio all'aviosuperficie per l'avvio imminente dei lavori di asfaltatura della pista, già messi a bilancio - insieme ad altri interventi - con relativo stanziamento di 3 milioni e mezzo di euro. Circostanza nottetempo che ha allarmato e fatto scendere in strada un gruppo di cittadini.

Il Segretario al Territorio Stefano Canti, giunto ieri sera sul posto intorno alle 22.30, ha parlato con i cittadini cercando di calmare gli animi e ascoltando le loro rimostranze. Le parti hanno quindi concordato di vedersi venerdì pomeriggio per i chiarimenti richiesti e il mezzo è stato fatto andare via. “Vogliamo sapere cosa verrà fatto e come”, ribadisce il Comitato secondo cui l'azione di ieri sera è sembrata una provocazione.

Clima teso – si diceva –, ma i toni sono sempre rimasti civili. Sul posto sono giunte anche pattuglie di Gendarmeria e Guardia di Rocca per scongiurare azioni eclatanti. Che non ci sono state.

La Giunta di Castello di Domagnano, dal canto suo, ha finora espresso un parere favorevole sull'asfaltatura dell'attuale pista e la messa in sicurezza generale dell'aviosuperficie, mentre – ci conferma il Capitano Marcello Andreani -, “nulla è arrivato per quanto riguarda un possibile ampliamento”. Giunta che si trova nel ruolo di mediatore, fra l'apprensione della popolazione, “che comprendiamo” aggiunge Andreani, e i progetti delle Segreterie “che devono fare il loro lavoro”.

Il progetto di ampliamento dell'infrastruttura è oggetto – lo ricordiamo – di interlocuzioni con l'Arabia Saudita per un prestito di 29 milioni di dollari a tasso agevolato volto a finanziare "la nuova aviosuperficie". Questi ed altri temi al centro, questa sera, di Viceversa alle 21.00 su Rtv. Ospiti: il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati, il Consigliere di Repubblica Futura, Sara Conti; Corrado Carattoni e Cristina Fiorini, portavoce del Comitato Civico Torraccia.

