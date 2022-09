A Valdragone la "Piccola foresta UNECE": verranno piantumati 75 alberi

L'AASLP annuncia che, in vista del Meeting UNECE che si terrà dal 3 al 7 ottobre, verranno piantumati 75 alberi differenti a Valdragone, nello spazio che costeggia Via Sesta Gualdaria. Le piante verranno immesse in settimana seguendo il metodo Myawaki, piano che tiene conto della rapida rigenerazione delle foreste su terreni deteriorati dove vengono piantate giovani specie autoctone vicine tra loro..

La piccola oasi di biodiversità viene realizzata grazie alla donazione di Vannino Vannucci e potrà contare su 20 roverelle, 16 aceri campestri, 15 lecci, 7 piante di frassini meridionale e 3 di frassino maggiore, 5 carpino nero, 5 gelsi e 4 pioppi. Il bosco sarà “maturo” fra 20 anni, ma nel frattempo potranno insediarvici impollinatori locali, api, farfalle, coleotteri, lumache e rane.

“Lo spazio sarà denominato Piccola foresta UNECE - annuncia il Direttore dell'AASLP Giuliana Barulli - quale omaggio alla 83esima sessione del Comitato UNECE per lo sviluppo urbano, l’edilizia abitativa e la gestione del territorio che si terrà a San Marino, proprio in occasione della ricorrenza dei 75 anni compiuti dall’organizzazione delle Nazioni Unite”.

