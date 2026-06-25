A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita

Cosa accade quando i diritti smettono di essere parole scritte sulla carta e diventano vita vissuta? "Dal nero su bianco ai colori della vita" è il titolo dell'incontro di Attiva-Mente che porta al centro temi come partecipazione, autodeterminazione e vita indipendente. Un percorso che parte da una consapevolezza: la disabilità non può più essere raccontata come una condizione da assistere, ma come una cittadinanza da garantire.

La Convenzione ONU ha segnato, vent'anni fa, una svolta storica: per la prima volta un trattato internazionale sui diritti umani è stato elaborato e negoziato con la partecipazione diretta e attiva delle persone con disabilità, riconosciute come protagoniste del cambiamento. Con Marta Migliosi, Simona Lancioni e Arianna Taddei si è parlato di libertà. Libertà di scegliere dove vivere, con chi e come costruire il proprio futuro.

Un tema che si intreccia con quello del Progetto Individuale di Vita, al centro anche del dibattito sammarinese. Perché l'autodeterminazione non si afferma per decreto. Servono strumenti, opportunità e sostegni.

E tra i diritti meno visibili, ma più decisivi, c'è quello all'apprendimento permanente. La possibilità di continuare a formarsi e crescere durante tutto l'arco della vita rappresenta una delle chiavi per una partecipazione piena alla comunità. Riflessioni diverse, unite da un unico filo conduttore: spostare lo sguardo dai servizi alla persona, dai bisogni ai desideri, dall'assistenza ai diritti.

Tra le proposte emerse, l'istituzione di un tavolo permanente dedicato all'attuazione della Convenzione ONU e allo sviluppo del Progetto Individualizzato di Vita a San Marino. Perché la vera sfida è costruire insieme le condizioni affinché i diritti possano finalmente uscire dalle pagine dei documenti e prendere colore nella vita di ogni giorno.







