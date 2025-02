A14, chiusura del casello di Rimini Sud per lavori: deviazioni e percorsi alternativi

Proseguono i lavori di manutenzione lungo l’Autostrada A14 Bologna-Taranto, con conseguenti chiusure e deviazioni. Tra gli interventi in programma, dalle 22:00 del 12 febbraio fino al 15 febbraio alle 6:00, sarà chiusa l’uscita del casello di Rimini Sud, con inevitabili disagi per chi viaggia in direzione della città romagnola.

Per limitare i disagi, Autostrade per l’Italia consiglia i seguenti percorsi alternativi:

Per chi proviene da Ancona: uscire al casello di Riccione

Per chi proviene da Bologna: uscire a Rimini Nord

Questa chiusura si aggiunge ad altre restrizioni sulla A14, tra cui la chiusura dell’ingresso a Cesena Nord dalle 22:00 del 14 febbraio alle 6:00 del 15 febbraio, oltre ai lavori tra Castel San Pietro e Imola per l’ampliamento della quarta corsia. Si consiglia ai viaggiatori di pianificare il proprio percorso e di consultare gli aggiornamenti in tempo reale forniti da Autostrade per l’Italia per evitare disagi. In tanti questa mattina sono rimasti incolonnati all'uscita del casello.