A14: da oggi chiusa per due settimane l'entrata Rimini Sud per lavori sul cavalcavia

Da oggi fino al 20 giugno in A14, il Casello Rimini Sud è chiuso al traffico in entrata verso tutte le direzioni. Chiusura dettata dalla necessità di procedere ad interventi di manutenzione sul cavalcavia che sovrappassa la Strada Statale 72 di San Marino, collegamento tra la Statale 16 Adriatica e il piazzale esterno dello stesso casello. In alternativa si consiglia di utilizzare il casello di Rimini nord oppure quello di Riccione.









Per lo stesso periodo è chiuso anche il tratto che dall'uscita del Casello di Rimini Sud immette verso San Marino. Per arrivare in Repubblica occorre prendere la Statale 72 in direzione mare e proseguire verso San Marino sulla viabilità provinciale.