CODE E RALLENTAMENTI A14: serie di incidenti. Chiusa in l'uscita di Cesena Nord, lunghe code e fila anche a Rimini [fotogallery]

Un grande incidente è avvenuto in tarda mattinata sulla A14 all'altezza dell'uscita di Cesena Nord. Sembra che una moto abbia fatto tutto da sola finendo a terra senza coinvolgere altri mezzi. E' stato portato al Bufalini di Cesena. Per consentire i soccorsi e l'intervento dell'elicottero, è stata chiusa alcune ore l'uscita. Traffico rallentato e si sono formate lunghe code sulla Bologna Taranto in entrambe le direzioni. Oltre i 3 chilometri in aumento. Lunedì difficile su altri tratti tratti della A14, con code segnalate in mattinata anche tra Ravenna e Bologna per traffico intenso. Stessa criticità tra i caselli di Rimini Nord e Rimini Sud, sempre causa incidente.

seguiranno aggiornamenti

