TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:06 Programma economico 2026, per l'opposizione "un libro dei sogni" 11:14 A14, weekend di controesodo: attesi oltre 12 milioni di spostamenti 08:22 Cane ucciso da un lupo nel giardino di casa, davanti agli occhi della padrona: paura a Vergiano 07:55 Riviera romagnola: mare di nuovo interamente balneabile
  1. Home
  2. News
  3. Attualità

A14, weekend di controesodo: attesi oltre 12 milioni di spostamenti

Domenica la giornata più critica

29 ago 2025
A14, weekend di controesodo: attesi oltre 12 milioni di spostamenti

In arrivo un weekend di controesodo sull’A14 in Emilia-Romagna, con traffico intenso soprattutto verso nord dove si concentrerà il traffico di chi ritorna dalle località balneari. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra oggi e domenica sono previsti oltre 12 milioni e mezzo di spostamenti lungo la rete nazionale. Viabilità Italia segnala i momenti più critici: già dal pomeriggio di oggi si attendono forti rallentamenti, che proseguiranno nella mattinata di sabato 30 e soprattutto per l’intera giornata di domenica 31, considerata la più difficile per chi viaggia verso le grandi città del Centro-Nord.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Attualità