A14, weekend di controesodo: attesi oltre 12 milioni di spostamenti

In arrivo un weekend di controesodo sull’A14 in Emilia-Romagna, con traffico intenso soprattutto verso nord dove si concentrerà il traffico di chi ritorna dalle località balneari. Secondo le stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, tra oggi e domenica sono previsti oltre 12 milioni e mezzo di spostamenti lungo la rete nazionale. Viabilità Italia segnala i momenti più critici: già dal pomeriggio di oggi si attendono forti rallentamenti, che proseguiranno nella mattinata di sabato 30 e soprattutto per l’intera giornata di domenica 31, considerata la più difficile per chi viaggia verso le grandi città del Centro-Nord.







