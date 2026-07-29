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AASLP: aperte le iscrizioni al corso per "Operatori del verde"

Il percorso formativo avrà una durata di 80 ore e si svolgerà dall’11 settembre a novembre 2026, tra lezioni teoriche e attività pratiche

29 lug 2026
AASLP: aperte le iscrizioni al corso per "Operatori del verde"

Il settore Verde Pubblico dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, in collaborazione con ULPA, comunica l’apertura delle iscrizioni al corso di formazione professionale per “Operatori del verde”. Il percorso, dedicato all’acquisizione di competenze tecniche, operative e ambientali nella gestione e nella valorizzazione del patrimonio verde, avrà una durata complessiva di 80 ore, articolate tra attività teoriche e sessioni pratiche.

Le lezioni inizieranno l’11 settembre 2026 e si concluderanno nel mese di novembre. L’obiettivo è fornire una preparazione completa e aggiornata sulle principali attività svolte dall’operatore del verde, figura impegnata nella cura degli spazi pubblici e nella tutela della qualità ambientale del territorio. Il corso affronterà le principali tematiche legate alla gestione professionale del verde, integrando le attività di manutenzione ordinaria con l’approfondimento delle tecniche agronomiche.

I partecipanti acquisiranno conoscenze sulla semina e sulla manutenzione dei prati, sulle tecniche di potatura e piantumazione, oltre che sul riconoscimento e sulla corretta scelta delle specie ornamentali.

Il programma comprenderà anche l’utilizzo delle principali attrezzature e dei macchinari professionali, con particolare attenzione agli aspetti operativi e alla sicurezza nelle attività di cantiere. Spazio inoltre alla conservazione della biodiversità e alla salvaguardia del patrimonio arboreo attraverso strumenti innovativi e approcci sostenibili.

Saranno trattati la lotta biologica agli agenti patogeni, il ruolo degli insetti utili, la normativa per la tutela dell’ambiente arboreo e i principi della progettazione del verde.

Gli interessati possono approfondire le informazioni sui siti www.gov.sm, nella sezione dell’Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive dedicata ai corsi di formazione professionale, e www.aaslp.sm.






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