TRASPARENZA AASLP: presentato il nuovo sito web Già attivo, è stato pensato e realizzato per consentire a tutti di consultare facilmente ogni attività dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e fornire totale trasparenza degli atti amministrativi

Nuovo portale web per l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, pensato e realizzato per consentire a tutti di consultare facilmente le varie attività. L'obiettivo che si è posta l'Azienda con il sito web è dare totale trasparenza ai propri atti amministrativi. Già dal 2014 l'azienda era intenzionata a creare questo sito ma l'impossibilità di pubblicare atti amministrativi dovuta a determinate leggi istitutive ha bloccato i lavori.

La struttura della pagina web è di tipo informativo e al servizio dell'utenza. Tante le pagine presenti: dalla storia, all'area dedicata all'andamento dei cantieri. Informazioni anche sul servizio rotta neve con numeri utili da contattare. L'utenza potrà inoltre scaricare documenti e modulistica e in futuro sarà possibile inserire la funzione di e-commerce.

Nel servizio le interviste a Federico Bartoletti (Presidente AASLP) e Matteo Casali (Direttore AASLP)

Leggi il comunicato stampa di AASLP

