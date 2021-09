FUNZIONE PUBBLICA AASLP: scade domani il bando per l'incarico di direttore dell' Azienda

Domani, giovedì 2 settembre alle ore 18:00, scade il termine per presentare la domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio motivazionale, attitudinale e professionale, per il reclutamento della figura di Direttore Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP). Il bando, ricorda la direzione della Funzione Pubblica, può essere reperito sul sito www.gov.sm alla sezione "Reclutamento personale pubblico", aprendo poi la voce "Concorsi pubblici e selezioni".

