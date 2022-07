AASLP: verso il recupero del lago di Ca' Vagnetto. Garantita la salvaguardia degli animali dell'area

Sentiamo Sandro Casali e Gian Paolo Cervellini

L'intervento è di quelli che riqualificano senza stravolgere, anzi si punta al pieno recupero con manutenzione straodinaria di un'area naturale storica prestando particolare cura alle specie animali che ci vivono. A giorni inizieranno i lavori di messa in sicurezza e ripristino del lago di Ca' Vagnetto, ma pesci e tartarughe sono già stati spostati dal personale del Centro Naturalistico Sammarinese a garanzia della loro sopravvivenza.

"Ci siamo impegnati a trasferire gli animali - fa sapere Sandro Casali, biologo del Centro Naturalistico Sammarinese - in due vasche (adiacenti il laghetto) create appositamente per cercare di arrecare il minimo disturbo o danno possibile agli esseri viventi. Abbiamo trasferito le tre specie ittiche presenti - carpa comune, carassio e gambusia - e le tartarughe esotiche che devono rimanere confinate nell'area del lago di Ca' Vagnetto per non andare ad inquinare gli ecosistemi naturali. E, appunto, in vista di questa ristrutturazione ci siamo presi l'impegno di fare il meglio possibile per questi animali".

Una volta completato il trasferimento anche delle 2 anatre e 3 oche che frequentano il laghetto, l'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici procederà al consolidamento delle sponde che hanno ceduto in più punti. Parte dell'acqua prelevata nel frattempo dal lago, tra l'altro, viene già utilizzata per l'irrigazione di emergenza del verde pubblico, in questo periodo di grave siccità.

"I lavori - spiega Gian Paolo Cervellini, Responsabile del Servizio Verde Pubblico AASLP - prevederanno la messa in sicurezza e il ripristino del lago di Ca' Vagnetto, in particolare la riprofilatura delle sponde del lago, il ripristino della scogliera con massi ciclopici e la realizzazione all'interno del lago di una palizzata sommersa che contribuirà a dare stabilità alla scogliera stessa. I lavori inizieranno a breve e verranno realizzati nel periodo estivo; e saranno ultimati con la realizzazione di una recinzione perimetrale esterna al lago, in plastica riciclata - quindi una scelta sostenibile - e anch'essa riciclabile. Il ri-trasferimento della fauna dalle vasche al laghetto avverrà invece nel periodo delle piogge autunnali quando il livello del lago sarà tornato pressoché normale".

Nel video le interviste a Sandro Casali, biologo Centro Naturalistico Sammarinese e Gian Paolo Cervellini, Responsabile Servizio Verde Pubblico AASLP.