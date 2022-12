40°ANNIVERSARIO AASPL: Canti "celebrare chi ha lavorato per far crescere il Paese". Gruppo salariati "c'è poco da festeggiare"

Al Kursaal le celebrazioni per il 40° anniversario dell'Azienda dei lavori pubblici, “Un segno di riconoscenza” – ha spiegato il Segretario Stefano Canti – un evento “per celebrare donne ed uomini che lavorano per far crescere il Paese”. Rispondendo anche alle critiche soprattutto dei sindacati che hanno parlato di “un'offesa ai dipendenti con contratto scaduto da 12 anni”. E proprio un gruppo di dipendenti AASPL, in divisa da lavoro, ha dimostrato la propria contrarietà alla serata davanti al Kursaal. Una protesta civile, apartitica, nella quale i salariati hanno ribadito come ci sia poco da festeggiare.

