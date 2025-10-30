AASS, interventi tecnici e brevi sospensioni dei servizi il 31 ottobre

L’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS) ha annunciato alcune interruzioni temporanee dei propri servizi previste per venerdì 31 ottobre 2025, dovute a interventi di manutenzione programmata e lavori urgenti alla rete idrica.

Nel dettaglio, dalle 14:30 alle 17:30 non sarà possibile accedere agli applicativi dell’Area Clienti sul sito ufficiale www.aass.sm, a causa di interventi di un aggiornamento sui sistemi informatici. Sempre nella stessa giornata, ma dalle 13:00 alle 16:00, è prevista la sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune vie di Galazzano, nel Castello di Serravalle: via Vitalis di Giovanni, via Gregori Castaldio, via C. Cantù (dal civico 80 al 120) e via Nicolino di Galasso.

Al termine dei lavori, comunica l'Azienda, potranno verificarsi temporanee variazioni di pressione o lievi fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno lasciando scorrere il flusso per alcuni minuti. Per informazioni o segnalazioni, è sempre possibile contattare il Pronto Intervento AASS al numero 0549 999102, attivo 24 ore su 24. L’Azienda si scusa per i possibili disagi e ringrazia i cittadini per la collaborazione.









