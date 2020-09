DISPOSIZIONI ANTI-COVID AASS, le regole da seguire in autobus e funivia

L'Azienda autonoma dei servizi, in vista del riavvio dell'anno scolastico, ribadisce le disposizioni da seguire per gli utenti di autobus e funivia. Si dovrà indossare la mascherina, igienizzare le mani all’accesso in vettura ed evitare di avvicinarsi e chiedere informazioni al conducente. Il trasporto pubblico e la funivia, sottolinea la nota dell'AASS, non possono inoltre essere utilizzati se si hanno sintomi di infezioni respiratorie o febbre oltre i 37,5 °C.



