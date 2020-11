AASS: sospensione temporanea dell'erogazione dell'acqua in zona Ponte Mellini

Comunicazione di servizio da parte dell'AASS. L'azienda informa che dalle 22:00 di lunedì 30 novembre e fino alle ore 07:00 di martedì 1 Dicembre potrà essere sospesa l’erogazione dell’acqua per lavori di manutenzione sulla rete idrica nel castello di Serravalle (zona Ponte Mellini). Potranno essere interessate le vie Ponte Mellini e Piandolano. L'AASS precisa che al termine dei lavori potrebbero verificarsi degli episodi di variazione di pressione e temporanei intorbidimenti che possono essere risolti facendo scorrere l’acqua per alcuni minuti. Per informazioni può essere contattato il Pronto Intervento al numero 0549/999102, attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.