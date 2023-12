ENERGIA AASS, tariffe fisse: annunciate nuove finestre nel 2024 per scegliere l'offerta Lo hanno comunicato il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e il Direttore AASS Raoul Chiaruzzi. Circa 200 gli utenti già passati.

Annunciata l'apertura di nuove finestre nel corso del 2024 per poter accedere alla tariffa fissa AASS per luce o gas. A comunicarlo il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini e il Direttore AASS Raoul Chiaruzzi. Saranno a cadenza trimestrale, la prima nel mese di febbraio. Al momento sono circa 200 gli utenti che hanno già deciso di scegliere la tariffa fissa al posto della indicizzata.

"Vogliamo trasferire tranquillità - afferma Teodoro Lonfernini - con le ulteriori finestre ogni utente potrà valutare l'offerta più idonea ai suoi consumi. Tutto si muove in funzione di quello che è stato l'anno orribile, fine 2021 e intero 2022, in termini di crisi energetica. Tutti strumenti che abbiamo incominciato a studiare, pensare e mettere in applicazione proprio per fronteggiare crisi energetica. Oggi ci riteniamo in un periodo di nuovo ordinario ma per fortuna, anche in ordinarietà, mettiamo a disposizione dei nostri utenti e concittadini degli strumenti innovativi in termini di interpretare il propri consumi. Abbiamo tre tariffe a disposizione: variabile, fissa e sociale. Sono tre fasce che rispondono allo specchio della nostra società e sono a disposizione dei nostri concittadini".

Il periodo per aderire alle offerte sarà sempre limitato, intorno alle due settimane. Durata correlata al livello delle tariffe, spiega AASS: maggiore è l'arco temporale per accedervi infatti, maggiore sarebbe il costo per l'utente. "Ci saranno degli altri momenti per accedere alle tariffe fisse - spiega Raoul Chiaruzzi - al momento stiamo pensando a periodi di tipo trimestrale e la durata con cui l'utente potrà presentare la propria adesione all'offerta sarà comunque di un periodo limitato perché il periodo di apertura dell'offerta è correlato con il rischio: più è elevato il rischio, più è elevata la tariffa che dobbiamo applicare".

Nel servizio le interviste a Teodoro Lonfernini (Segretario di Stato Lavoro e Rapporti con AASS) e Raoul Chiaruzzi (Direttore AASS)













