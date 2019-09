Abbattimento 2 alberi, Ufficio Progettazione. "Si renderà fruibile un'area ora inaccessibile"

L'Ufficio Progettazione replica all'Associazione Porta del Paese in merito ai lavori di ristrutturazione degli ex Ambulatori di Città.

Un progetto nato nel 2017 per destinarlo a nuova sede dell'Ufficio del Turismo. Numerosi gli incontri – afferma Vladimiro Selva, Dirigente facente funzione - nei primi mesi del 2018 con Commissione Monumenti, Giunta di Castello, Dipartimento Prevenzione, Protezione Civile, Ugraa, Commissione Tecnico-scientifica, Congresso di Stato. Proprio a CTS e Ufficio Agrario, competenti per l'autorizzazione all'abbattimento dei 2 alberi, è stata trasmessa tutta la documentazione utile. Autorizzazione poi concessa a fronte dell'obbligo di messa a dimora di nuove 5 alberature a Poggio Castellano, sempre nel Castello di Città. Agli altri soggetti sono stati trasmessi dei foto inserimenti per comprendere al meglio l'impatto che l'abbattimento avrà, affiancando le immagini da via Onofri pre e post intervento. Da valle – continua Selva -, l'abbattimento non sarà percettibile in quanto le piante in questione sono “quelle che restano comprese (e nella parte bassa soffocate) tra quelle rigogliose più a valle e l'edificio”.

L'Ufficio Progettazione termina la nota con una riflessione. “Nessuno negli ultimi 30 anni – sottolinea - ha potuto mettere piede in quel giardino di proprietà pubblica, ma accessibile solo dal seminterrato dell'edificio”. Mentre “con la rampa e l'ascensore che andremo a costruire, sarà a disposizione non solo dei dipendenti dell'ufficio del Turismo, ma di chiunque abbia voglia di leggersi un libro o guardare un tramonto in uno spazio intimo e pubblico al tempo stesso”. Infine una domanda: “il verde a disposizione dei cittadini di Città con questo intervento diminuirà o aumenterà?”. Gli organismi preposti – conclude Selva - hanno ritenuto che aumentasse.

Leggi il comunicato integrale